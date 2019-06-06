شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هذه الجهة تعترف.. باستهداف الفنانة ماريا قحطان في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقر عبدالفتاح جماجم قيادي مقرب من امام النوبي قائد معسكر 20 المدعوم اماراتيا بارتكاب جريمة استهداف ملعب المنصورة في العاصمة عدن حيث كانت الفنانة ماريا قحطان تقيم حفلا فنيا.

وقال جماجم المقرب من امام النوبي الموالي لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا. في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن اللهم أغفر للذي رمى القنبلة ولوالديه

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