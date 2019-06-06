شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني شهير: هذا ما سيحدث في اليمن ابتداء من يوم غدا.. وعلى المواطنين في ‘‘هذه المحافظات‘‘ أخذ الحيطة والحذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع فلكي يمني بوقوع حالة ماطرة خلال الثلاث الايام القادمة على اليمن و بحر العرب يستدعي المتابعة من تطور نظام استوائي، بدء من غدا الجمعة.

وأوضح الفلكي والباحث الفيزيائي عدنان الشوافي، في بيان، اطلع عليه " المشهد اليمني " ان حالة من اضطراب الطقس في غرب بحر العرب و خليج عدن تجلب الأمطار المتفرقة الغزيرة خصوصا على المناطق الساحلية الجنوبية الشرقية و المناطق القريبة منها على إمتداد البلاد من سيئون الى عدن و خصوصا مدينة المكلا و سقطرى و المرتفعات الجبلية في عتق و لودر وحتى لحج و تعمل على نشاط خلايا الأمطار الغزيرة على المرتفعات الغربية من صعدة الى تعز و بعض المناطق في الهضاب الداخلية.

ونبه الشوافي من مخاطر السيول و تدني الرؤية نتيجة الامطار الرعدية الغزيرة، كما نبه الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب الموج بدء من غدا الجمعة الموافق 7 يونيو ولمدة ثلاث أيام على الأقل.

واشار الشوافي الى حاجته لتجديد التوقعات بناء على المعطيات المستجدة خصوصا مع عدم استبعاد تعمق منخفض جوي وقد يتطور لنظام استوائي في بحر العرب ما يستدعي المتابعة الحثيثة خلال الايام القادمة ليكون وصف الحالة بناء على معطيات جديدة أكثر ثباتا.

ولفت الشوافي بأن العديد من نماذج الطقس منها GFS كانت قد رسمت أكثر من توقع لعاصفة استوائية خلال الأسابيع الماضية كتطور لحالة الاضطراب و إرتفاع الحمل الحراري في بحر العرب الا ان جميع الحالات تلاشت ولم تثبت.

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