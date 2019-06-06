شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع حسن نصر الله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفيت، صباح اليوم الخميس، زكية عبد الكريم نصر الله، شقيقة أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله. وذكر موقع "النهار" اللبناني أنه سيوارى جثمان المتوفية في جبانة روضة الشهيدين اليوم في تمام الساعة الخامسة عصرا. فيما نشرت مواقع لبنانية مختلفة صورة تضمنت تعزية لأبناء زكية نصر الله، وأشقائها بمن فيهم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.

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