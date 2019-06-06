شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي إصلاحي من تعز يهاجم السعودية والسلفيين بهذه الكلمات البذيئة ويمدح حذاء الحوثي(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قيادي اصلاحي من #تعز يهاجم السعودية والسلفيين ويقول ان حذاء الحوثي افضل منهم.

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