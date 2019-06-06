شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارت عنيفة تهز العاصمة صنعاء "الان " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء الان وقال شهود عيان لـ ""الخليج 365"" ان الانفجارات سمعت بصورة كبيرة في منطقة السبعين

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