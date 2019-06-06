شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : بيان رسمي يكشف تفاصيل ما حدث في حفل الطفلة ماريا قحطان .. من الذي القى القنبلة وما الذي حدث بعد الانفجار .."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مدير ملعب الفقيد العلواني بنادي المنصورة الكابتن فهد الصنصوني انه لاتوجد اي إصابات او قتلى من جرى رمي القنبلة الصوتية أثناء الحفل الذي أقيم في الملعب بمناسبة العيد ، موضحا بأن الحادث وقع بعيد عن الحفل والغرض تعطيل الحفل، وأن من كان وراء رمي القنبلة الصوتية هو شخص ضعيف النفس والغرض ترهيب الناس في عدن من قبل تلك العناصر التي لايريدوا الخير والامن والإمان لعدن، وأكد ان مفتعل الجريمة النكراء رمى بالقنبلة من بعد وهو على دراجة نارية، على الرغم من الحراسات المشددة لتامين الحفل من قبل القائمين على الملعب.

وأشار الصنصوني إلى أن الأجهزة الأمنية بالمديرية والمحافظة للأسف لم تحرك ساكنا عند سماعهم لخبر الجريمة، مشيرا إلى أن تأمين الحفل الفني تم تأمينه بجهود ذاتية من قبل القائمين على الملعب ، وهناك جهود تبذل لانجاح الحفل الترفيهي الذي يزرع البسمة والفرحة للاطفال والأسر في مثل هذه المناسبات، ولكن للأسف هناك من لايريد لهذه المدينة المسالمة ولاهاليها وسكانها ان يتهنوا بالعيد ويفرحوا بالعيد مثل بقية البشر في ربوع الوطن.

كما قدم الصنصوني الشكر والتقدير لكل ابناء المنصورة وشبابها الذي كانوا عند الموعد وسجلوا موقفهم المشرف في حماية الأسر المتواجد أثناء رمي القنبلة، وقاموا بتهدئة واطمئنان الأسر المتواجده وامنوا خروجهم وسلامتهم ، وهذا موقف طيب يشكرون عليه.