شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يصدم" عبدالملك الحوثي " قبل قليل بهذا الإعلان العاجل "صيد أجنبي من العيار الثقيل".. شــاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انتزعت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، اليوم، منطقة استراتيجية في محافظة الضالع من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية، إثر عملية "نوعية" تمكنت خلالها من تصفية قيادي في ميليشيا "حزب الله" اللبناني.
وقال مصدر ميداني لـ"المشهد اليمني" إن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية انتزعت إثر "عملية نوعية" السيطرة على "تبة الدويرة" الاستراتيجية من ميليشيا الحوثي الانقلابية الواقعة في غرب مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.
وأشار المصدر إلى أن الميليشيا خسرت العديد من عناصرها بعد العملية النوعية التي تم تنفيذها لتطهير "تبة الدويرة" بينهم أحد عناصر ميليشيا "حزب الله" اللبناني استمات الحوثيون لانتشال جثته في الموقع الذي قتل فيه.
وأوضح المصدر أن "تبة الدويرة" تعد موقعاً استراتيجياً كونه يكشف مواقع ميليشيا الحوثي غرباً إلى محافظة إب.
وكانت قوات الجيش الوطني أطلقت في مايو الماضي عملية "حصاد الجبال" لتطهير محافظة الضالع من ميليشيا الحوثي الانقلابية.
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