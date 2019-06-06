شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جهاز أمريكي وقمر إسرائيلي وسلاح إيراني... هجوم سعودي عنيف وغير مسبوق على عبد الملك الحوثي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، هجوما غير مسبوقا على زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

وانتقد الدبلوماسي السعودي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الخطاب الأخير، الذي خرج فيه عبد الملك الحوثي، ووجه فيه اللعنات على أمريكا وإسرائيل.

وقال سفير السعودية في اليمن، إن عبدالملك الحوثين زعيم الحوثيين في اليمن يلعن أمريكا وإسرائيل عبر شاشة تلفاز صنعتها أمريكا وعلى قمر صناعي انتجت إسرائيل دوائره الداخلية.

وتابع "يظهر الحوثي من جحره في شاشة تلفزيونية أمريكية الصنع وعبر قمر صناعي أنتجت دوائره الداخلية في مصنع إسرائيلي، ثم يتمتم لاعنا أمريكا وإسرائيل!!".

ومضى "ويوجه أتباعه بقتل اليمنين بسلاح إيراني الصنع، وبتدريب من حزب_الله، بحجة تحرير القدس".