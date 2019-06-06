قائد عسكري بتعز يبدي استعداده لتأمين عرض فيلم 10 أيام قبل الزفة!

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عدن - ياسمين التهامي - أبدى قائد عسكري في الجيش اليمني بمحافظة تعز استعداده لتأمين عرض فيلم 10 أيام قبل الزفة.

وقال العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع انه على استعداد لترتيب وتأمين عرض الفيلم اليمني عشرة أيام قبل الزفة جنوبي محافظة تعز.

واوضح الناشط أكرم الشوافي في تصريح صحفي أن العميد عدنان الحمادي أبدى استعداده لترتيب عرض فيلم عشرة أيام قبل الزفة بمدينة التربة، وتكفل قوات اللواء 35 مدرع بتأمين مكان العرض.

وأكد العميد الحمادي اعتزامه التواصل مع وزير الثقافة مروان دماج ومدير مكتب الثقافة في تعز عبدالخالق سيف وإدارة الفيلم بهدف عرضه في مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين.

كما دعا العميد عدنان الحمادي أبناء تعز المقيمين في الريف والمدينة لحضور فعاليات مهرجان "أنستنا ياعيد" الذي سيقام خلال رابع وخامس أيام العيد في منتزه السكون بمديرية الشمايتين.

وكانت وسائل اعلام وناشطون قالوا ان قائد محور تعز اللواء سمير الصبري ووكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي وجها مكتب الثقافة بمنع إقامة كل الفعاليات الثقافية والفنية وعرض فيلم عشرة أيام قبل الزفة في مدينة تعز استجابة لنداء الداعية عبدالله العديني.

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