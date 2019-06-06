شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جوية للتحالف .. تنتزع صيدا ثميناً من ’’الحوثيين’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل قيادي ميداني حوثي بارز الاربعاء 5 يونيو 2019 م في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في محافظة الضالع (جنوب اليمن). وبحسب ما نقل موقع الجيش "سبتمبر نت" شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على تحركات وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع Advertisements وأسفرت الغارات عن مصرع القيادي البارز في ميلشيا الحوثي المدعو "سفيان القحيف،" وعدد آخر من عناصر الميلشيا. واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية شمال مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع. وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش في عدد من المواقع بمديرية قعطبة في إطار عملية عسكرية واسعة ينفذها الجيش للسيطرة على آخر مناطق تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضربة جوية للتحالف .. تنتزع صيدا ثميناً من ’’الحوثيين’’ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.