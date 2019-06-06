شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ""الخليج 365" " يكشف عن القيادي الكبير الذي اعلن اليوم إنضمامة الى قوات طارق صالح .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة أن نجل قيادي مؤتمري كبير التحق مؤخرا بقوات حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق صالح بالساحل الغربي. واشارت المصادر إلى أن عوض الزوكا؛ نجل عارف عوض الزوكا الامين العام السابق للمؤتمر الشعبي العام، إلتحق بصقور حُراس الجمهورية الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في الحديدة والساحل الغربي عموما. Advertisements وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجل الزوكا، مطلة على مجمع اخوان ثابت بالحديدة. جدير بالذكر ان مليشيا الحوثي اغتالت الشهيدين علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية السابق، ورفيق دربه الامين عارف عوض الزوكا في انتفاضة ديسمبر 2017 بصنعاء.

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