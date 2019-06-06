شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث الآن في حديقة السبعين بعد المناشدة العاجلة التي أطلقها "الحوثي" لإنقاذ المليشيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تجمع قبل قليل عدد من الموالين لمليشيا الحوثي الإنقلابية، في حديقة السبعين ، معلنين استعدادهم للتبرع بالدم لجرحى المليشيات.

وذكرت مصادر محلية أن القيادي في المليشيات "عبدالصمد الحوثي" أطلق مناشدة عاجلة للمواطنين اليوم بسرعة التبرع بالدم لإنقاذ حياة مئات من الجرحى الحوثيين الذين أصيبوا في المعارك الدائرة في محافظتي تعز والضالع.

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وفي التفاصيل، بدأ المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بالعاصمة صنعاء الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي الإنقلابية ، “حملة تبرع بالدم” تستمر طوال أيام العيد وبالتنسيق مع مجلس إدارة حدائق السبعين تنفيذاً لمناشدة "الحوثي".

وأوضحت المصادر في سياق تصريحها أن إدارة حديقة السبعين تكفلت بالمساهمة في إستقطاب زوارها للتبرع بالدم ونقلهم من الحديقة إلى المركز الوطني لنقل الدم.