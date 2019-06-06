شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بـ "الصور"...المتطرفون الارهابيون في حزب الاصلاح يقدمون على هذه الاعمال لأول مرة في مدينة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل قيادات وعناصر تنظيم الإخوان حربها ضد الفن والثقافة بمدينة تعز، العاصمة الثقافية لليمن الخاضعة كلياً لسيطرة مليشيات وعصابات التنظيم الدولي. وقال شهود عيان إن مسلحين -يعتقد أنهم مرقمون في صفوف الجيش الوطني وينتمون لحزب الاصلاح قاموا بتمزيق اللوحات الإعلانية لفيلم عشرة أيام قبل الزفة، ظهيرة اليوم الأربعاء، في شارع جمال وسط مدينة تعز. ولم يكن تمزيق اللوحات آخر الإنجازات المظفرة للمتطرف عبدالله أحمد العديني الذي يحرص على تقديم نفسه حارساً للأخلاق ومحارباً للمنكرات بعد استصداره قراراً رسمياً من قيادة محور تعز يمنع إقامة الفعاليات الفنية والثقافية في تعز.

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