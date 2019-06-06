شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة جديدة في الحديدة .. واحتفاء غير مسبوق لقوات العمالقة ‘‘تفاصيل ما حدث’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علنت ألوية العمالقة عن صفقة تبادل أسرى مع المليشيات الحوثية، تم من خلالها الإفراج عن 16 جندي من أبطال المقاومة في جبهة الساحل الغربي.

وجرت عملية تبادل الأسرى تحت قيادة اللواء العميد عبد الرحمن اللحجي قائد اللواء الثالث عمالقة، يوم الأحد الماضي، في حين كشفت

ألوية العمالقة اليوم الأربعاء، عن أسماء الجنود الـ16 المفرج عنهم خلال عملية التبادل وهم: ١-فكري أحمد صالح جميل ( قائدسرية) اللواء الثالث عمالقة.

2-محمود ناصرمحمود محمد( قائدسرية) اللواء الثالث عمالقة.

٣- سالم عبدالله سعيد الزيادي ( جندي) اللواء الثالث عمالقة.

٤- فضل عبده أحمد محمد (جندي) اللواء الثالث عمالقة.

٥- مرعدعلي ناصر( جندي) لواء بسام المحضار.

٦- يوسف جمال ناصرالكعمدي (جندي) لواء بسام المحضار.

٧- أنورمحمد أحمد الأسود ( جندي) لواء بسام المحضار.

٨- منيف عاتق محمد دمانه ( جندي)لواء بسام المحضار.

٩- إبراهيم الحكم( جندي) لواء بسام المحضار.

١٠- مبروك علي سالم محمد (جندي) لواء بسام المحضار.

١١- عادل علي جايع محمد (جندي) مقاومة الساحل الغربي.

١٢- عباس محمد صالح القمري (جندي) مقاومة الساحل.

١٣- رمزي عبده فتيني الشميري (جندي) مقاومة الساحل.

١٤- عبدالرب عوض راجح القمري( جندي) مقاومة الساحل.

١٥- عبدالحفيظ جبران شريان ساهره (جندي) مقاومة الساحل.

١٦- عبدالرقيب عبده أحمد الفقيه ( جندي)مقاومة الساحل.

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