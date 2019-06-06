الأرصاد: اضطراب جوي في جزيرة سقطرى ولا تأثيرات مباشرة على حضرموت والمهرة حضرموت:يمن شباب نت الخميس, 06 يونيو, 2019 - 04:59 مساءً قالت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تواجد اضطراب جوي في غرب وسط بحر العرب إلى جنوب جزيرة سقطرى.



وأوضحت تحاليل غرفة إنذار المبكر بمحافظة حضرموت إلى تحرك اضطراب المداري إلى غرب وسط بحر العرب وجزيرة سقطرى وبقائه فوق المسطح المائي.



وأضافت أنه لا تأثيرات مباشرة على أجواء محافظة حضرموت والمهرة وشبوة.



وذكرت أنه يصاحبها امتداد تشكيلات من السحب الركامية على طول سلسلة المرتفعات الساحلية مع هطول أمطار رعدية متفرقة.



وطمأنت جميع المواطنين أنه لا يوجد تأثيرات مباشرة على محافظة حضرموت والمهرة وشبوة خلال الــ 72 ساعة القادمة. كلمات مفتاحية :

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