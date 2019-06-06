شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار مستمر للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية..أسعار الصرف مساء اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية، مساء اليوم الخميس ثالث أيام عيد الفطرالمبارك، الموافق 6 يونيو 2019م. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 561 ريالًا , أسعار البيع: الدولار الأمريكي 551 ريالًا Advertisements أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 147ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 149 ريالاً أسعار البيع: الريال السعودي بـ 145 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 147 ريالا





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