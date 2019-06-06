شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتكاسة إعلانهم للعيد..الحوثيون يوجهون دعوة هامة للسعودية(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس ما يسمى باللجنة الثورية التابعة ميلشيا الحوثي الانقلابية، دعوة للملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالانتكاسة التي لحقت الميلشيا من إعلانها أول أيام شوال.

وقال رئيس ما يسمى باللجان الثورية لميلشيا الحوثي الانقلابية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر" ننصح المملكة العربية السعودية والدول الاخرى بتشكيل لجنة من جميع رؤساء المراصد في الدول العربية والاسلامية لتنسيق مواعيد الصيام والافطار حتى لايفترق المسلمون بعد عامهم هذا".

ويظهر الحوثي بهذه التغريدة في حالة من التناقض والعبث بشعائر الدين والمناسبات المقدسة.

وتأتي هذه الدعوة بعد انتكاسة ميلشيا الحوثي الانقلابية في إعلانها الخاطئ بعيد الفطر المبارك، وصحة إعلان السعودية والحكومة الشرعية.