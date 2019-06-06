شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أين قضى العميد طارق صالح إجازة عيد الفطر "صور" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تنقل ناشطون على وسائل التواصل التواصل الاجتماعي و"سوشيل ميديا" صوراً للعميد طارق محمد عبدالله صالح، قائد ألوية حراس الجمهورية، قائد المقاومة الوطنية المشتركة، وهو يستقبل المهنئين بعيد الفطار المبارك في خيمته في جبهة الساحل الغربي.
ولقيت هذه الصور التي أظهر العميد طارق في حالة تعكس صمود القائد إلى جوار جنوده في الجبهات، لقيت إشادة واسعة من قبل آلاف النشطاء، واعتبروها تجسد شخصية القائد الحقيقي الذي يعيش ذات الظروف الذي يعيشها الجندي والضابط في الميدان..
ويعتقد أن الصورة التقطت في خيمة العميد طارق في منطقة المخا التي تتخذ منها قوات حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية مؤخرة لألويتها..
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