شكرا لقرائتكم خبر عن مقرب من عبد الملك الحوثي… يرتكب جريمة اخلاقية غير مسبوقه التفاصيل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مقربة من المليشيات الحوثية أن قيادي مقرب من عبدالملك الحوثي اقدم على الزواج بامرأة لايزال زوجها في أحد السجون الحوثية بصعدة.

ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن المصادر قولها ان المليشيات أبلغت أسرته بأنه قد قتل قبل زمن في إحدى الجبهات .

الا ان أحد الحراس اعترف ان الرجل لا يزال معتقلا في السجن ويعذب لكنه حيًا يرزق .