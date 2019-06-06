شكرا لقرائتكم خبر عن مقرب من عبد الملك الحوثي… يرتكب جريمة اخلاقية غير مسبوقه التفاصيل! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مقربة من المليشيات الحوثية أن قيادي مقرب من عبدالملك الحوثي اقدم على الزواج بامرأة لايزال زوجها في أحد السجون الحوثية بصعدة.
ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن المصادر قولها ان المليشيات أبلغت أسرته بأنه قد قتل قبل زمن في إحدى الجبهات .
الا ان أحد الحراس اعترف ان الرجل لا يزال معتقلا في السجن ويعذب لكنه حيًا يرزق .
كانت هذه تفاصيل خبر مقرب من عبد الملك الحوثي… يرتكب جريمة اخلاقية غير مسبوقه التفاصيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.