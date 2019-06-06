شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصفه في مؤتمر صحفي بـ الفاشل.. عمدة لندن المسلم يرد على هجوم ترامب!؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد عمدة لندن المسلم صديق خان على الهجوم الذي تلقاه مؤخراً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بعدما وصفه بأنه “فاشل وأنه “قام بعمل سيء” كعمدة للندن. وقال خان في حديث متلفز لشبكة CNN، إنه لم يصدم من سلوك ترامب ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتوقع تصرفاً مماثلاً من طفل في الـ11 من العمر.

يذكر أن ترامب وجه توبيخا حادا لخان ليلة أمس على الهواء مباشرة، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها، تيريزا ماي، في العاصمة البريطانية لندن ، وذلك بعدما وصفه بأنه سلبي وغير نبيه، قائلا :”إنه لم يقم بعمله بشكل جيد، بينما عليه التركيز على وظيفته”.

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