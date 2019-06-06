شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة: نقل جثمان عامل نظافة توفي وهو يؤدي عمله بسيارة نظافة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تسببت واقعة دفن جثمان عامل نظافة بعدن بصدمة شعبية كبيرة للالاف من الناس عقب نقل جثمانه بشاحنة نقل القمامة.

كان العامل نجدي حسن قد توفي امس الاول بينما كان يقوم بتنظيف احد الشوارع وفي مهمة عمل رسمية.

وبينما كان من المتوقع ان تقيم السلطات جنازة تليق بعامل النظافة المسكين فوجئت اسرته بالمسؤولين في صندوق النظافة يقومون بنقل جثمانه بسيارة القمامة.

واحدثت الواقعة صدمة مجتمعية حيث ارتفعت الاصوات مطالبة بمحاسبة من قام بهذا الفعل.

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