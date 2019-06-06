أحبطت القوات الجنوبية، صباح اليوم الخميس، محاولة تسلل مجموعة من المليشيات الحوثية في محاولة لاستغلال كثافة الغيوم في أعالي جبال ثرة بمحافظة أبين.
وأكد مصدر أمني في عمليات الجبهة، أن أبطال الجبهة كانوا على أتم الاستعداد حيث باشروا المجموعة المتسللة بالنيران المكثف.
وأضاف أن هناك عددا من القتلى والجرحى سقطوا من المليشيات الحوثية وذلك بسبب القصف الذي شنه أبطال القوات الجنوبية على المجموعة المتسللة.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات القتلى من الحوثين في محاولة تسلل فاشلة بأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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