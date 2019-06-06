عشرات القتلى من الحوثين في محاولة تسلل فاشلة بأبين

أحبطت القوات الجنوبية، صباح اليوم الخميس، محاولة تسلل مجموعة من المليشيات الحوثية في محاولة لاستغلال كثافة الغيوم في أعالي جبال ثرة بمحافظة أبين.

وأكد مصدر أمني في عمليات الجبهة، أن أبطال الجبهة كانوا على أتم الاستعداد حيث باشروا المجموعة المتسللة بالنيران المكثف.

وأضاف أن هناك عددا من القتلى والجرحى سقطوا من المليشيات الحوثية وذلك بسبب القصف الذي شنه أبطال القوات الجنوبية على المجموعة المتسللة.