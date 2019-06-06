زيادة حصص الوقود بمحطات حضرموت في أيام عيد الفطر

لتغطية احتياجات السوق المحلي، أعلن فرع شركة النفط بساحل حضرموت، زيادة كميات الوقود المخصصة للبيع في محطات السوق المحلي خلال أيام عيد الفطر.

وقال الدكتور خالد سلمان العكبري، مدير عام فرع الشركة، إن توجيهات صدرت بزيادة الكميات من المحروقات لمحطات تعبئة الوقود التي لديها مولدات كهرباء، تمكنها من العمل على مدار (٢٤) ساعه خلال أيام العيد دون توقف المخزون عليها.

وأوضح العكبري، أن إدارته تعمل على حصر جميع المحطات التي لا تملك مولدات ليتم إلزامها بتوفير مولدات كهربائية بصورة سريعة لضمان استمرار توزيع الوقود وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مستمر.

وأشار مدير عام الشركة، إلى أن شركة النفط بالساحل كانت قد قامت في يناير الماضي بتفعيل سياسة العمل بنظام (٢٤) ساعة في جميع المحطات المملوكة لها، في خطوة سعت الشركة من خلالها الى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.