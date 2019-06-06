رئيس "الانتقالي" يستقبل عددا من المهنئين بعيد الفطر

استقبل القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة بجامعة عدن، الذين قَدِموا لتهنئته بحلول عيد الفطر المبارك.

وتبادل الزُبيدي مع الأكاديميين، التهاني بحلول العيد السعيد، والتمنيات بأن يُعيده الله تعالى على شعبنا وقد تحققت له سُبل العزّة والرفعة في ظل دولته الجنوبية المنشودة.

من جهتم نقل الأكاديميون الزُبيدي تهاني منتسبي جامعة عدن من أعضاء هيئة تدريسية وتدريسية مساعدة وموظفين وطلاب بحلول العيد، متمنين لسيادته دوام الصحة والسعادة، ومؤكدين مساندتهم لكل جهوده ومواقفه الوطنية المشرفة.

بدوره شكر الزُبيدي مهنئيه من جامعة عدن على زيارتهم هذه، وكلفهم بنقل تحياته وتهانيه إلى كل منتسبي الجامعة.