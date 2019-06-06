صواريخ العمالقة تحصد 26 حوثيا بينهم قيادات في الحديدة

كبدت قوات العمالقة اليوم العشرات من الحوثيين بينهم قيادات في معارك بالحديدة.

وقال وضاح الدبيش المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي ان وحدة مضاد الدروع التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، استهدفت اكثر من 26 مسلحا حوثيا بينهم ثلاثة قيادات ميدانية وجرح عدد اخر منهم.

واشار الدبيش أن ثلاثة صواريخ كونكورس التهمت 26 عنصر حوثي في موقع واحد.

وكانت العمالقة اعلنت عن مصرع ثلاثة قيادات حوثية هم القيادي البارز محمود الشرفي المشرف العام الثقافي والقيادييين محمد احمد بجير قائد غرفة السيطرة والتحكم وعبدالمجيد البشيري قائد الإمداد اللوجستي.