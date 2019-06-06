الأرصاد الجوية تؤكد عدم وجود اضطراب مداري على حضرموت

أكدت الارصاد الجوية في حضرموت عن متابعتها الاضطراب المداري في غرب وسط بحر العرب مشيرة إلى عدم وجود تأثيرات مباشرة على محافظة حضرموت.

وذكرت أن أخر صور اﻻقمار الصناعية تواجد اضطراب جوي في غرب وسط بحر العرب إلى جنوب جزيرة سقطرى.

وأشارت تحاليل غرفة الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت، إلى تحرك الاضطراب المداري إلى غرب وسط بحر العرب وجزيرة سقطرى، وبقائه فوق المسطح المائي وﻻتأثيرات مباشرة على أجواء محافظة حضرموت والمهرة وشبوة .

وطمأنت الغرفة جميع المواطنين بأنه ﻻتوجد تأثيرات مباشرة على محافظة حضرموت والمهرة وشبوة، خلال الـ 72 ساعة القادمة .