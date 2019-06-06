انقلاب شاحنة كبيرة تحمل المازوت في حضرموت

انقلبت شاحنة كبيرة تحمل مادة المازوت صباح اليوم الخميس في محافظة حضرموت شرق البلاد. وقال شهود عيان إن قاطرة كبيرة تحمل المازوت انقلت في الخط الدولي الرابط بين ساحل ووادي حضرموت تحديدا داخل المنطقة الواقعة بين عقبة عبدالله غريب ومنطقة الأدواس. وأضافوا إن القاطرة محملة بمادة المازوت المخصص لمحطات الكهرباء، وأن الحادث تسبب في انقطاع الخط الدولي وتكدس عشرات السيارات، وتوقف حركة التنقل.

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