تكثيف الدوريات المتحركة بالشحر لحفظ الأمن خلال أيام العيد

أعلنت الأجهزة الأمنية بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت، عن تسيير دوريات أمنية متحركة بشكل مستمر في الأحياء، والحارات والشوارع الرئيسية والفرعية لحفظ الأمن داخل المديرية.

ولفتت إدارة أمن الشحر، إلى أن الخطة الأمنية العيدية، تتمثل في نشر أفراد الأمن في الساحات العامة ومواقع الازدحام، بهدف توفير أجواء عيدية مناسبة للمواطنين القانطين في المدينة، والوافدين إليها لقضاء إجازة العيد.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستواصل انتشارها عصرًا في مواقع الاحتفالات وموقع زيارة البرعة في سوق المدينة، وكورنيش سعيد عبدالمعين، وعددا آخر من المواقع العامة بالإضافة إلى نشر حراسات أمنية في بعض المواقع والمرافق الحيوية والهامة لحمايتها وتأمينها من أي عمليات سرقة.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بالشحر، قد نجحت في الخطة الأمنية الرمضانية من خلال تنظيمها حركة الأسواق والشوارع العامة وسط إشادة واسعة من قبل سكان المديرية اللذين عبروا عن ارتياحهم الكبير للخطة الأمنية الرمضانية.