محمد العرب يهاجم قناة الجزيرة القطرية.. لهذا السبب

هاجم مراسل قناتي الحدث والعربية محمد العرب قناة الجزيرة القطرية على خلفية نشرها خبر نقلته عن الحوثيين.

وتحدى العرب قناة الجزيرة اي نبأ اعلنت عنه ضمن الانباء الممنهجة لتشويه صورة التحالف العربي في اليمن ودعمها للحوثيين.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية، خبرًا عن مليشيا لحوثي الإرهابية يفيد باحتلالها مواقع في نجران جنوب المملكة، فيما رد عليهم محمد العرب بالقول: أعطيني صورة واحدة وأنا استقيل أمام الناس ” .

وقال الإعلامي محمد العرب: ” أعلن استقالتي اليوم واعتزل الإعلام إذا كان الحوثي يبعد عن حدود نجران أقل من 50 كيلومتر، لماذا يكذبون ولمصلحة من تستغفلون الناس؟ اعطيني صورة واحدة وأنا استقيل أمام الناس ” .

وتبث القناة القطرية، أنباءًا لدعم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لما يوجد فيها من دعم لمخططات إيران في زعزعة أمن المنطقة، وكذلك محاولة تشويه صورة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.