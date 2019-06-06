الجيش يكسر المليشيا في جبل نوفان بالبيضاء

تجددت المعارك بين قوات الجيش من جهه ومليشيا إيران الحوثية من جهة اخرى في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء. وكانت المواجهات اندلعت الثلاثاء عقب محاولة عناصر من المليشيات التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في جبل “نوفان” الإستراتيجي، حسبما اورده مصدر عسكري. وذكرت المصادر أن قوات الجيش تصدت لمحاولة تسلل المليشيات، وكبدت الأخيرة عديد قتلى وجرحى في صفوفها. وعاودت المليشيا محاولاتها التسلل الى ذات المواقع الاربعاء قبل ان تندلع مواجهات تكللت بافشال تلك المحاولات.

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