أسراب الجراد تغزو مدينة إب

تشهد مدينة إب وضواحيها انتشار كثيف للجراد بالتزامن مع موسم الامطار التي تهطل بغزارة.

وقال سكان إن الجراد تتواجد بكثرة في الحقول الزراعية بكثرة وفي الوديان وبين المنازل السكنية.

وكانت الجراد قد تواجدت في عدة محافظات يمنية بشكل مكثف هذا العام.

وبدلا من مكافحة الجراد بالسموم يقوم بعض السكان بملاحقتها ثم يتم شوايتها واكلها وهي عادة قديمة كان اليمنيون يأكلون الجراد التي تغزوا مدنهم ومزارعهم.