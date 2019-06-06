شكرا لقرائتكم خبر عن ايرانيات يرفعن شعار ”الموت” الحوثي خلال احتفالية برحيل الخميني والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت وكالة انباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري الايراني صورة لمواطنة إيرانية مسنة تحمل صورة مرشد الثورة علي خامنئي، وإلى جوارها شعار "الموت" الحوثي". وجاءت الصورة ضمن خبر قالت الوكالة إنه أثناء احتفالية حضرها خامنئي وألقى خلالها كلمة بمناسبة الذكرى الـ30 لرحيل مؤسس ثورة إيران، روح الله الخميني. Advertisements وظهرت في الصورة "العبارات الأولى" للشعار الذي يصرخ به عناصر "ميليشيا الحوثي" خالياً من عبارة "اللعنة على اليهود".

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