شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. الشيخ صادق الأحمر يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك ويستقبل جموع المهنئين (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أدى الشيخ صادق بن عبدالله الاحمر والشيخ حمير بن عبدالله الأحمر صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع من المصلين بالعاصمة صنعاء.





وعقب الصلاة استقبلا الشيخ صادق والشيخ حمير جموعاً من المهنئين بعيد الفطر المبارك في منزل الفقيد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بحي الحصبة.

وتقدم الحاضرون بخالص تهانيهم بهذه المناسبة العظيمة، متمنين للجميع موفور الصحة والسعادة ولبلادنا اليمن الأمن والاستقرار.

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هذا وقد هنأ الشيخ صادق الجميع بهذه المناسبة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليُمن والبركات.

وتبادل الجميع الحديث، متمنين أن يمن الله على بلادنا بالأمن والاستقرار وأن يحقن دماء اليمنيين.