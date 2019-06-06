شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئي يظهر في خطبة عيد الفطر حاملاً بندقية على طريقة «القاعدة» و«داعش» - فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر المرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي، اليوم الاربعاء، حاملاً بندقية روسية الصنع، اثناء إلقاءه خطبة العيد في العاصمة طهران، وذلك على طريقة تنظيم الدولة الاسلامية او ما يعرف بـ"داعش".

وهاجم علي خامنئي، المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين واتهمهما بالـ"خيانة" والتمهيد لـ"صفقة القرن" للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي - وفق ما جاء في النسخة العربية من موقعه على شبكة الانترنت- في إشارة إلى المؤتمر الاقتصادي الدولي "السلام من أجل الازدهار"، الذي أعلنت أميركاوالبحرين عن عقده بالمنامة في 25 و26 يونيو الجاري.

وقال خامنئي إن "هذا المؤتمر المقرر عقده في البحرين مرتبط بالأمريكيين، لكن حكام البحرين بضعفهم ومختلف أنواع عجزهم وروحيتهم المغايرة للإرادة الشعبية والمناهضة للإسلام السيئة جداً مهّدوا لهذا العمل وتعهّدوا بعقد هذا المؤتمر".

واعتبر خامنئي أن هدف هذا المؤتمر هو "تنفيذ المخطط الخبيث والخائن لأمريكا الذي أطلقوا عليه اسم صفقة القرن".

وقال خامنئي : "طبعاً لن يتحقق هذا الأمر ولن تمر صفقة القرن أبداً"، حسب تعبيره.





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