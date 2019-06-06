عاجل.. طيران التحالف يُحلق في أجواء صنعاء

حلق طيران التحالف العربي، صباح اليوم الخميس ، في أجواء العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. وذكر مراسل "الخليج 365"، أن طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية حلق في أجواء صنعاء عند الساعة التاسعة و58 دقيقة بحسب التوقيت المحلي. ولم ترد معلومات بشأن وقوع غارات أم لا حتى لحظة كتابة الخبر. وتقصف مقاتلات التحالف مواقع الحوثيين ومخازن أسلحتهم وعرباتهم في مختلف محافظات الجمهورية وأوقعت تلك الغارات العديد من الخسائر البشرية والمادية التي تتكتم مليشيا الحوثي عنها.

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