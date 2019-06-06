الكشف عن خسائر الحوثيين بـ3 محافظات وإعلان نجاح صفقة تبادل أسرى

كشفت وسائل إعلام عن خسائر الحوثيين في 3 محافظات، فيما أعلنت عن نجاح صفقة تبادل أسرى بالساحل.

ووفق متابعة "الخليج 365" ، قتل 27 حوثيا، الأربعاء، بينهم قيادات بارزة بصفوف مليشيا الحوثي في قصف شنته مدفعية وطائرات التحالف العربي والقوات اليمنية بمحافظة الضالع، فيما أدت نيران الانقلابيين إلى مقتل وجرح 10 مدنيين في 3 محافظات.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعا حوثيا شمال مديرية قعطبة، وأسفرت عن مصرع القيادي البارز في المليشيا المدعو سفيان القحيف، وعدد آخر من مرافقيه.

كما أسفر قصف مدفعي محكم ومكثف شنته القوات المشتركة على تجمعات الانقلابيين في بلدة "الفاخر" في المديرية ذاتها عن مقتل 26 حوثيا، بينهم 3 قيادات ميدانية، علاوة على خسائر مادية أخرى.

وأوضح المصدر ذاته أن القوات المشتركة أحرزت في مديرية الأزارق غربي الضالع تقدما جديدا وحررت قرى "الرباط" و"الشجفا" و"الشبهة" غربي جبهة تورصة، في هجوم خاطف على مواقع مليشيا الحوثي.

وكبد الهجوم مليشيا الحوثي عشرات القتلى والجرحى، وسط فرار جماعي لعناصرها باتجاه مناطق ماوية وخلف بلدة دار الصليب التابعتين لمحافظة تعز، وفقا للمصدر.

صفقة تبادل أسرى

أعلنت القوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن عن نجاح صفقة تبادل أسرى مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بعد جهود وتسهيلات قدمها التحالف العربي.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن قيادة اللواء الـ3 عمالقة أبرمت صفقة لتبادل الأسرى نجحت بالإفراج عن "16" مقاتلا من القوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي.

على صعيد الخروقات الحوثية بحق وقف إطلاق النار في الحديدة، قالت ألوية العمالقة إن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة نحو بلدة "الجبلية" التابعة لمديرية التحيتا جنوبا.

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كما واصلت قصفها المدفعي المكثف على مواقع العمالقة والمقاومة المشتركة في كافة محاور الريف الجنوبي ومدينة الحديدة، وذلك في خروقات حوثية متواصلة تسببت بانتهاكات خطيرة بحق المدنيين وممتلكاتهم.

مقتل وإصابة 10 مدنيين

وعلى صعيد الانتهاكات الإنسانية، قال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن المليشيا الحوثية ارتكبت جريمة جديدة بحق مدنيين اثنين في أعقاب قصف مدفعي لدراجة نارية يستقلانها في الممر الجنوبي للحديدة.

وأضاف أن قذيفة "هوتزر" استهدفت دراجة نارية في الخط الساحلي، ما أسفر عن مقتل سائقها، فيما أصيب مدني آخر بجراح بليغة بعد أن كان الاثنان في طريقهما لزيارة أقاربهما بمناسبة حلول عيد الفطر.

أما في تعز الخاضعة لحصار الحوثيين منذ 5 أعوان، فأوضح بيان للدفاع أن طفلين قتلا وأصيب آخرون بعدوان حوثي جديد تجاه أحياء المدينة السكنية الواقعة جنوبي البلاد.

وأفاد بأن قناصة المليشيا المتمركزة في تلة السلال شرق مدينة تعز استهدفت الأحياء الشرقية المقابلة لمواقعها، مما أدى إلى مقتل طفل في الـ3 من عمره وإصابة والديه بجروح متفاوتة.

فيما قتل طفل آخر يبلغ من العمر 13 عاما وسط المدينة ذاتها برصاص قناص المليشيا الانقلابية الإرهابية.

في البيضاء، قلب اليمن، اغتال لغم أرضي زرعه الحوثيون في الطريق العام الرابط بين بلدتي آل حميقان ويافع بمديرية الزاهر، بهجة أسرة كاملة كانت متجهة لزيارة أقاربها في محافظة تعز لقضاء إجازة عيد الفطر.

وقال مصدر حقوقي لـ"العين الإخبارية" إن الأسرة مكونة من 4 أشخاص كانت تستقل مركبة عائلية في الطريق الرابط البيضاء بيافع، قبيل أن ينفجر لغم أرضي أدى لتدمير المركبة ودخول جميع أفراد الأسرة في حالة بالغة الخطورة.