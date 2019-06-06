الربيعة: أكثر من 7 الآف طفل يمني استفاد من مشروع كساء فرحتكم فرحتنا

في إطار مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا"، أكد المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المركز نفذ مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا" لتوزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال في عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.

وأكد الربيعة، أن المشروع استفاد منه 7,590 طفلاً من أطفال الأسر الفقيرة.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد وزع أمس 48 ألف كسوة عيد في محافظتي البيضاء والجوف.