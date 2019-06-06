شكرا لقرائتكم خبر عن “الجزيرة” تحتفي بانتصارات الحوثي الوهمية.. و 50 كم على الحدود السعودية ثمن استقالة”العرب” والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قابل مراسل قناتي العربية والحدث، محمد العرب، ادعاءات قناة الجزيرة الكاذبة بسيطرة مليشيا الحوثي على مواقع في الأراضي السعودية بسخرية كبيرة وأتبعها بتحدٍ كبير للقناة التي باتت النسخة القطرية لقناة المسيرة الحوثية.
وكانت قناة الجزيرة أعلنت في خبر عاجل أن الحوثيين سيطروا على 20 موقعا للجيش السعودي في نجران جنوب السعودية، في الوقت الذي يقاتل الجيش الوطني، مليشيا الحوثي في عمق صعدة.
ورداً على ذلك قال العرب “أعلن استقالتي اليوم واعتزل الاعلام اذا كان الحوثي يبعد عن حدود نجران اقل من 50 كيلومتر”.
وأضاف في تغريدة رصدتها شبكة أبابيل الإخبارية “لماذا يكذبون ولمصلحة من تستغفلون الناس اعطيني صورة واحدة وانا استقيل امام الناس”.
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