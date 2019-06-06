شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يرد على مزاعم الحوثيين حول تقدمهم عسكرياً بالقرب من السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مسؤول عسكري في الجيش اليمني اليوم (الخميس)، ما نقلته وسائل إعلام الحوثي عن تقدم الميليشيات عسكرياً بالقرب من الحدود السعودية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد ركن عبده عبد الله مجلي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: إن ـ«كل ما جرى نقله عبر وسائل إعلام الميليشيات لا أساس له من الصحة، وما دفعهم لذلك هو إخفاء قصورهم وخسائرهم في مران وكتاف وباقي المناطق المحيطة بمدينة صعدة».

وأضاف أن «الضربات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة بصعدة أدت إلى ارتباك في صفوف الحوثيين، ما جعل الميليشيات تفقد توازنها جراء الهزائم المتوالية، الأمر الذي دفعها إلى بث شائعات عبر أذرعها الاعلامية بأن عملياتها العسكرية وصلت إلى الحدود اليمنية مع السعودية».

Advertisements

وأوضح مجلي أن «الميليشيات تغطي على إخفاقتها في المواجهات المباشرة مع الجيش في العديد من المواقع، وأبرزها جبهة صعدة التي يسيطر الجيش الوطني على أكثر من 60 في المائة من المحافظة».

ونوّه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية بأن «الجيش قام بتطويق مدينة صعدة، حتى وصل إلى أعماقها، وقال: "الميليشيات تراجعت عسكرياً فكيف يقومون بمثل هذا العمل» الذي يدّعونه حول قربهم من الحدود السعودية.

وشدد على أن «الضربات الجوية وتقدم الجيش أفقد الحوثيين توازنهم وبدأ الكثير من قادة الميليشيات الانسحاب جراء الهزائم ما دفعهم إلى طمأنة مواليهم بنشر الإشاعات وتحريف الواقع الذي يشهد تقدماً للجيش الوطني في كافة الجبهات الرئيسية وخاصة صعدة».