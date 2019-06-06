ميلشيا الحوثيين تواصل التصعيد في الحديده

استشهد جندي من قوات ألوية العمالقة وأصيب بجروح ثلاثة جنود آخرين جراء القصف المدفعي والاستهداف المكثف من قبل المليشيات الحوثية لمواقع القوات في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، ودفعت المليشيات تعزيزات إلى الجبهة موازية لتحركات أخرى داخل مدينة الحديدة.

وكشف مصدر عسكري، أن تعزيزات عسكرية وقوات كبيرة من ضمنها مجاميع من العناصر المقاتلة وأسلحة ثقيلة، دفعت بها مليشيا الذراع الإيرانية في اليمن خلال الساعات الماضية يوم الأربعاء 5 يونيو 2019، في ثاني أيام عيد الفطر، باتجاه منطقة الجبلية تزامنا مع تكثيف للقصف المدفعي العنيف والاستهداف المتصاعد لمواقع ألوية العمالقة في الجبلية ومناطق متفرقة بمديرية التحيتا.

وأوضح أن التطورات المتصاعدة تأتي على خط تصعيدي واحد امتد من مديرية الدريهمي بأطراف جنوبي مدينة الحديدة وحتى مديرية حيس في جنوبي المحافظة والتي تعرضت لقصف عنيف اليوم نفسه بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وفي آخر تحديث للتطورات والمستجدات العسكرية والميدانية، أعلنت قوات العمالقة في الساحل الغربي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن جنديا استشهد وأصيب ثلاثة اخرون بجروح إثر قصف عنيف ومكثف شنته المليشيات على مواقع قوات ألوية العمالقة المتمركزة في منطقة الجبلية.

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ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري ميداني قوله، إن المليشيات شنت قصفا عنيفا مستخدمة القذائف المدفعية منها قذائف بي 10 و مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة صوب مواقع ألوية العمالقة مما أسفر عن استشهاد جندي وإصابة ثلاثة جنود بجروح .

وكثفت المليشيات الحوثية القصف المدفعي العنيف والاستهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع العمالقة والمشتركة داخل مدينة الحديدة باتجاه مدينة الصالح والأحياء المحررة وفي مديرية الدريهمي ومنطقة الجاح في بيت الفقيه ومديريتي حيس والتحيتا.

وأفاد راصدون محليون في وقت سابق بنشر مجاميع مسلحة على مواقع مستحدثة بمحاذاة خطوط التماس وانتشار آليات ومدرعات في أحياء قريبة منها.