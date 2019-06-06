شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خريطة حديثة " فيديو" توضح أين وصلت المقاومة حتى الان وأسماء المناطق والمواقع التي تم السيطرة عليها شمال الضالع وماوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع القوات الجنوبية في الضالع خريطة حديثة مساء اليوم توضح مناطق السيطرة في جبهة الأزارق غرب الضالع والمناطق التي تمت السيطرة عليها. وكانت أكدت مصادر ميدانية لـ"يمن الغد" أن قوات الجيش والمقاومة الجنوبية سيطرت خلال الساعات الماضية على "مفرق أسفل مقيلان ودار الصليب الواقعة أسفل مقيلان التابع لمديرية #ماوية محافظة #تعز والذي يربطها بمديرية #الحشأ . Advertisements الضالع.. انتصارات جديدة وعمليات نوعية للمقاومة الجنوبية والحوثي ينكسر في ثلاث جبهات "فيديو"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد خريطة حديثة " فيديو" توضح أين وصلت المقاومة حتى الان وأسماء المناطق والمواقع التي تم السيطرة عليها شمال الضالع وماوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.