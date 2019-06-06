شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدول التي سيكون فيها اليوم الخميس هو اول ايام عيد الفطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفلت عدد من الدول العربية والإسلامية، اول امس الثلاثاء، بأول أيام عيد الفطر، بعد الإعلان عن ثبوت هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي.



وأعلنت،، الهيئات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في 17 دولة حول العالم أن الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، وان الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.



ومن بين هذه الدول جاءت السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر واليمن (مليشيات الحوثي أعلنت أن عيد الفطر الأربعاء) ولبنان والعراق وتركيا والجزائر والصومال وليبيا (بعد ساعات من إعلانها الأربعاء أول أيام العيد، تراجعت وأعلنت أن العيد الثلاثاء) وجزر القمر وجيبوتي وفرنسا وروسيا والنمسا وأمريكا.

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​بينما أعلنت كل من مصر، وتونس، وسوريا، والأردن، وفلسطين، والسودان، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا، تعذر رؤية الهلال، وعليه أعلنت أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.



وبين هذه الدول وتلك، تأتي مجموعة أخرى من الدول العيد عندهم الخميس، وليس الأربعاء، حيث قامت هذه الدول بتحري هلال شوال الثلاثاء الذي يصادف فيها 29 رمضان حيث تأخرت في الصيام عن باقي دول المنطقة.



ومن بين هذه الدول سلطنة بروناي، والهند، وباكستان، وبنغلادش، والمغرب.