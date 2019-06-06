"آل جابر" يسخر من زعيم الحوثيين ويكشف حقيقة شعار المليشيا

سخر سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، من زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي.

وقال السفير آل جابر، في تغريدة على حسابه بتويتر، رصدتها الخليج 365"، "يظهر الحوثي من جحره في شاشة تلفزيونية أمريكية الصنع و عبر قمر صناعي أنتجت دوائره الداخلية في مصنع إسرائيلي، ثم يتمتم لاعناً أمريكا وإسرائيل".

وأضاف "يوجه (أي الحوثي) أتباعه بقتل اليمنيين بسلاح إيراني الصنع، وبتدريب من حزبالله بحجة تحرير القدس".