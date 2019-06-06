اللجنة الأمنية بتعز تناقش الاوضاع الأمنية بالمحافظة

عقدت اللجنة الأمنية بتعز ، اليوم الأربعاء ،اجتماع برئاسة نائب رئيس اللجنة قائد محور تعز، اللواء الركن سمير الصبري، لمناقشة مجمل الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة وملف معالجة الجرحى وتفعيل النقاط الأمنية.

وشدد اللجنة على ضرورة رفع اليقظة لبسط الأمن والسكينة للمواطنين..مؤكدة مساندتها للجيش الوطني في استمرار معركة تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونوه الاجتماع إلى أهمية تفعيل الدور الاعلامي ازاء انتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين والتي كان آخرها قصف قرى المسراخ أمس الثلاثاء بصاروخ كاتيوشا من مواقع تمركزها في الدمنة والتي راح ضحيتها قتلى وجرحى مدنيين بينهم أطفال.