شاب بمؤسسة كهرباء شبوة يتعرض لصعقة كهربائية ومواطنون يطابون انصافه

في صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك، توجه الشاب علي عبدالعزيز الشيخ، الذي يبلغ من العمر ما يقارب الـ30 عاما من مدينة الروضة الى مفرق المجازة الذي يبعد عن الروضة بحوالي 12 كم لتشغيل خط الكهرباء لمدينة الروضة وضواحيها.

وبعد وصوله المكان وفي أثناء محاولته تشغيل مفتاح خط الروضة الذي لا تتوفر فيه مستلزمات السلامة تعرض لصعقة كهربائية أردته فورا على الأرض مغميا عليه وثيابه محترقة بفعل قوة القدحة.

ولحسن الحظ ان مفتاح الخط قريب من الخط العام الاسفلتي شاهده أحد المارة بسيارته مرميا على الأرض، وعلى الفور أبلغ عناصر النخبة التي بدورها حركت سيارة الإسعاف وتم نقل المصاب لأحد مستشفيات المكلا برفقة أقربائه ومدير كهرباء مديرية الروضة المهندس محسن باحكر.



الجدير بالذكر أن الشاب ليس موظفا في المؤسسة ولا متعاقدا أيضا، لكنه يقوم بعمل والده المريض الموظف مع المؤسسة أملا في شغل مكانه.

جدير بالذكر أن والد الشاب الشيخ، يعاني من مرض مزمن ولم يعد يستطيع حتى الخروج من منزله بسبب المرض.

وناشد مواطنون من محافظة شبوة ، محافظ المحافظة بالنظر في مسألة توظيف الشاب الذي يعول أسرته خلفا لوالده الذي يفترض أن يحال إلى المعاش نظرا لخدمته الطويله ومراعاة لمرضه المزمن.