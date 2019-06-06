سيحوت تهنئ محافظ المهرة بحلول عيد الفطر المبارك

وأشاد عاقل حي الصيادين الأستاذ سالمين عبدالله باسلم بدعم الشيخ راجح باكريت الذي يستفيد منه الجميع في إطار المصلحة العامة وفي سبيل تحقيق النهضة التنموية وتحسين مستوى الخدمات، مبيناً بأن كل أبناء حي الصيادين يشعرون بسعادة غامرة بتجاوب المحافظ مع مطلبهم بتوفير أجهزة تكييف للجامع وهو ما تحقق لهم في موقف غير مستغرب من شيخ الإنسانية.. رافعاً تهانيه القلبية لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، وقيادة السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالمدير العام الشيخ محمد علي سعيد الزويدي.
فيما أثنى إمام جامع حي الصيادين الشيخ علي محمد سعد عمرين على موقف المحافظ الشيخ راجح باكريت ودعمه لابناء المحافظة في مختلف الأصعدة سواء في الداخل والخارج، ومعرّجاً على تقديم المحافظ لأجهزة تكييف لجامع الحي في لفتة إنسانية معتبرها متوقعة من الشيخ راجح باكريت الذي أثبت بأنه رجل المرحلة وربان سفينة المهرة إلى بر التنمية والبناء والتطور.. مهنئاً سعادة المحافظ باكريت وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة وبالمديرية بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً من الله أن يعيده على المهرة بالخير والبركات.
وتحدث كلا من، الأستاذ خميس عبدالله عمرين، والأستاذ محمد عبيد دويل، والرائد مبارك عمر باحلة، والأستاذ عبدالله محمد بروك بن حيمد مدير مكتب الخدمة المدنية بسيحوت، والكابتن محمد راضي قحطان، معبرين عن شكرهم وتقديريهم للمحافظ باكريت على إيلائه حي الصيادين إهتمام خاص ودعمه بتوفير مكيفات لجامع الحي الذي سبقته دعومات جديرة بالذكر لمشاريع خدمية وتكفله بعلاج لحالات مرضية كانت بحاجة للسفر للخارج.. رافعين تهانيهم لسعادة المحافظ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدين تأييدهم المطلق للسلطة المحلية بالمحافظة في سبيل الإرتقاء بالخدمات فيها وتحقيق النهضة التنموية.
وفي ختام العواد السنوي لأبناء حي الصيادين قدمت مبادرة فينا خير بمديرية سيحوت، والدكتور عمر عبدون حيمد، مكافأة مالية للشخصية الإجتماعية بالحي الأخ سالم سالمين عمرين نظير جهوده الكبيرة في خدمة أنشطة الحي وإنجاح فعالياته.
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