كما أصدر نائب الرئيس، توجيهاً باعتماد مبلغ شهري لأم الشهداء، تقديرا لتضحياتها، بعد استشهاد ثلاثة من أبنائها فداءً للوطن الجنوبي.
الجدير ذكره أن هذه الحرة العظيمة فقدت أبنها فهمي برصاص قوات المجرم ضبعان، وحين أقامت له مخيم عزاء، قصفت قوات المجرم ضبعان بالدبابات المخيم، حيث استشهد إبنها الآخر عبدالفتاح و ثلاثة أخرين من الأسرة، قبل أن تفقد إبنها الثالث عبيد، شهيداً بمعارك الشرف والكرامة شمال حجر .
كانت هذه تفاصيل خبر ن بريك يوجّه ببناء منزل واعتماد مبلغ شهري تقديرا لتضحيات "خنساء الجنوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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