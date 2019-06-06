ابتسامات عريضة وملابس جديدة هكذا رسمها المشهد العيدي في مصلى العيد بمدينة سيئون الكل مسرور، مستشعرين عظمة العيد في ان يجمع شتاتهم ليجدد لهم روح التسامح والتزاور ويتبادلون خلالها التهاني دون أي منغصات للحياة.
ومن زاوية أخرى، يعيش من اوفدتهم الحرب كضيوف على محافظة حضرموت ذات الاجواء ويتشاركون مع المجتمع المضيف نفس الفرحة ويتبادلون التهاني والتبريكات والاماني لعل الله ان يفرج كربتهم وان يعودوا سالمين معافين في القريب الى ديارهم.
ويبدأ الناس في أغلب مناطق وادي حضرموت بصيام الست من شوال؛ نظراً للخصوصية الدينية التي تتميز بها أغلب المدن ولكثرة العاملين في الأعمال المهنية الحرفية المهنية والذين يستعدون لمزاولة أعمالهم بعد الإنتهاء من الست من شوال مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" يسلط الضوء على مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في وادي حضرموت.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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