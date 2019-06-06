الحوثي يواصل عرقلة جهود الإغاثة في مناطق سيطرته

تواصل ميليشيات الحوثي الإيرانية عرقلة جهود الإغاثة في بلادنا، وإعاقة العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف لتحديد الأشخاص الأكثر احتياجا للمساعدات. وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر محلية عن مخطط لمحمد علي الحوثي، لتقليص نفوذ مهدي المشاط فيما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى.. وفق "سكاي نيوز عربية". وأصافت المصادر، أن ذلك يأتي في إطار المنافسة على تصدر واجهة حكم الانقلاب، مما يعكس تفاقم حجم الصراع بين أجنحة الميليشيات المتمردة.

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