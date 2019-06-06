اتحاد الملاكمة العربية يثمن جهود البحسني لدعمه استضافة المكلا للبطولة

في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة بلادنا لبطولة الأخوة السعودية الإماراتية اليمنية للملاكمة العربية للمحترفين التي ستقام في المكلا في 28_29 من الشهر الجاري.

قدم رئيس الإتحاد الدولي للملاكمة العربية للمحترفين الدكتور الهادي السديري شكره وتقديره لمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لدعمه ومساندته لاحتضان البطولة، وتقديم كافة التسهيلات لذلك.

وأشاد السديري بالتفاعل الكبير لمحافظ حضرموت مع الاستعدادات الجارية للاستضافة، ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بها، من اختيار الصالة التي ستستضيف الحدث، وإقامة الوفود المشاركة، وغيرها من التفاصيل الخاصة بالاستضافة، والمتابعة الحثيثة لضمان نجاح البطولة.

كما أكد السديري أن البطولة ستشهد مشاركة 16 بطلا عالميا محترفا للدفاع عن ألقاب عالمية بأوزان مختلفة من دول أوروبية، بالإضافة لعشرة أبطال للعالم من بلدان عربية يمثلون اليمن والسعودية والإمارات.كما ستحضر شخصيات سياسية وإعلامية وثقافية أوروبية وعربية.

ولفت رئيس اتحاد الملاكمة العربية للمحترفين إلى أهمية إقامة هذا المحفل العالمي الكبير في اليمن للمرة الثانية، تحت شعار الأخوة السعودية الإماراتية اليمنية، مايعكس عمق العلاقات الأخوية والمتجذرة عبر التاريخ بين هذه البلدان الشقيقة، إضافة إلى عكس صورة حضارية عن اليمن بقيادة فخامة رئيس الجمهورية اليمنية المشير الركن عبدربه منصور هادي، حيث ستحظى البطولة بشرف رعايته.